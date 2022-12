Rebel Moon: Zack Snyder mostra una nuova immagine dal film

Qualche giorno fa Zack Snyder ha annunciato, con un video pubblicato su Vero, che le riprese di Rebel Moon, il kolossal fantascientifico prodotto da Netflix, sono terminate.

Sempre su Vero il regista ha condiviso alcune ore fa un’inquadratura dal film scusandosi per la sua incompiutezza (in alto si può intravedere infatti il green screen che non è stato ancora sostituito):

Ecco il post del regista:

Rebel Moon sarà suddiviso in due parti e arriverà su Netflix. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

