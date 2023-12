Rebel Moon di Zack Snyder, come noto, è diviso in due parti: Figlia del fuoco arriverà su Netflix il 22 dicembre, mentre La sfregiatrice arriverà in streaming il 19 aprile.

Durante un’intervista con GamesRadar, il regista ha parlato dei due progetti e di come siano collegati e al contempo diversi:

La verità è che il primo film spiana la strada al secondo. Il finale mostra un folle colpo di scena che rimanda direttamente a La sfregiatrice. Dal punto di vista del tono sono due film molto diversi. Nella parte uno trascorriamo molto tempo al villaggio, instaurando rapporti con il posto e le persone. In questo modo quando sarà il momento di lottare e morire per loro, li avremo a cuore.

Trovate tutte le informazioni su Rebel Moon nella nostra scheda.

Tra un kolossal e l’altro, è prevista l’uscita di una graphic novel a fumetti prequel della storia (che, vale la pena ricordarlo, è basata su una proprietà intellettuale di Snyder), oltre a un podcast e a un libro fotografico. E, in futuro, un’edizione estesa vietata ai minori.

