Qualche ora fa abbiamo visto il nuovo, spettacolare trailer di Rebel Moon, il kolossal sci-fi di Zack Snyder in arrivo in streaming il prossimo dicembre e il prossimo aprile. A margine del debutto del filmato, il colosso dello streaming ha anche reso noti i titoli delle due parti e le date di uscita:

Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco (22 dicembre 2023)

(22 dicembre 2023) Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice (19 aprile 2024)

A Los Angeles però, Netflix ha anche organizzato un incontro con la stampa durante il quale è intervenuto lo stesso Zack Snyder che ha anche potuto parlare delle Director’s Cut delle due pellicole scherzando pure sul fatto che, per lui, sembra quasi impossibile esimersi dal realizzare delle versioni estese delle sue opere.

“Non riesco a resistere” ha detto circa quella che, per lui, è una vera e propria “tradizione” fin dall’uscita del suo primo film, L’alba dei morti viventi.

Tuttavia ha anche evidenziato che, questa volta, sono state concepite in maniera differente dalle sue altre Director’s Cut – in primis la tribolatissima Snyder Cut della Justice League – perché hanno fatto organicamente parte del processo creativo e produttivo dei due Rebel Moon fin dall’inizio.

Nella conversazione iniziale avuta in merito con Netflix su questo concetto, è stato davvero bello constatare che loro fin dal principio hanno detto “Perché non lo rendiamo parte del piano?”. Questo rende tutto molto più facile. C’è una ricca storia di director’s cut che sono semplicemente fantastiche. Quando frequentavo la scuola di cinema ho sempre pensato che fosse fantastico che ci fossero questi altri film che potevi scoprire. Quando fai un film, hai molte voci nella tua mente creativa che ti dicono qual è la soluzione narrativamente più forte. E poi c’è anche questa altra spinta all’insegna del “E se ci sono altre tane del coniglio che varrebbe la pena esplorare e che ti farebbero conoscere aspetti diversi dei personaggi?”.

Il regista ha anche indicato un possibile minutaggio dell’esperienza di visione di queste versioni estese (che, lo ricordiamo, saranno Vietate ai Minori, contrariamente a quelle “standard”): circa sei ore. Al momento, non c’è ancora una data di uscita ufficiale delle Director s Cut.

Rebel Moon, la sinossi ufficiale del film di Zack Snyder

Da Zack Snyder, il regista di 300, L’Uomo d’Acciaio e Army of the Dead, arriva REBEL MOON, un epico evento cinematografico di fantascienza in preparazione da anni. Quando una pacifica colonia ai margini di una galassia si trova minacciata dagli eserciti di una tirannica forza dominante, Kora (Sofia Boutella), una misteriosa sconosciuta che vive tra gli abitanti di un villaggio, diventa la loro migliore speranza di sopravvivenza. Incaricata di trovare combattenti addestrati pronti ad unirsi a lei per prendere parte ad un’impossibile lotta, Kora riunisce un piccolo gruppo di guerrieri: estranei, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da mondi diversi che condividono la comune necessità di redenzione e vendetta. Mentre l’ombra di un intero Regno si abbatte sulla più improbabile delle lune, viene intrapresa una battaglia per il destino di una galassia e, nel mentre, nasce un nuovo esercito di eroi.

