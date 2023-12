Variety ha incontrato Zack e Deborah Snyder per parlare di Rebel Moon parte 1 – Figlia del fuoco, in arrivo su Netflix il 22 dicembre.

Vista la grande ambizione del progetto del regista, il sito ha chiesto quale sarebbe un attore o un’attrice che vorrebbero a bordo di uno dei prossimi film.

“Abbiamo già un cast da sogno” ha commentato Deborah Snyder.

“Ho l’imbarazzo della scelta. Sognare ancora più grande sarebbe scortese” ha ribattuto il regista. Poi, invitato a sognare ancora più grande, ha concesso una risposta: “Se potessi arrivare a LeBron James… so che è folle. Vedremo in base a come la storia si evolverà“.

Anche Sofia Boutella, che interpreta la protagonista Kora, ha proposto un nome: Charlize Theron, con cui ha condiviso lo schermo in Atomica bionda. “Sarebbe meraviglioso” ha ammesso l’attrice, suggerendo che la collega nel ruolo di sua “moglie”.

Vi ricordiamo che Rebel Moon Parte 1 – Figlia del Fuoco, diretto da Zack Snyder, vede nel cast Sofia Boutella, Ed Skrein, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Jena Malone e Anthony Hopkins, e sarà disponibile su Netflix dal 22 dicembre.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate