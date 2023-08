Rebel Moon, il kolossal sci-fi di Zack Snyder in arrivo in streaming il prossimo dicembre e il prossimo aprile, non uscirà al cinema.

I fan hanno cominciato a richiedere a gran voce la possibilità di vederlo in sala lanciando gli hashtag #RebelMoonInCinemasWorldWide #RebelMooninTheaters, ma gli sforzi sono stati vani.

Durante un’intervista con Polygon, il regista ha infatti spiegato:

Con questo progetto non ero molto interessato all’uscita cinematografica, speciale per la questione PG-13 ed edizioni estese. Credo che per quanto riguarda le uscite al cinema, per come funziona il sistema, è un dispendio di energie.

In sostanza il regista ha sottolineato che l’uscita al cinema gli darebbe meno libertà creativa, perciò preferisce concentrare tutte le sue energie sull’approdo in streaming.

Il kolossal fantascientifico in due capitoli debutterà su Netflix il 22 dicembre con la prima parte, dal titolo Figlia del fuoco. La seconda, La sfregiatrice, arriverà il 19 aprile 2024. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

