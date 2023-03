Durante gli impegni stampa per John Wick 4 (LEGGI LA RECENSIONE), lo sceneggiatore Shay Hatten ha potuto anche parlare della sua nuova collaborazione con Zack Snyder, il kolossal sci-fi Rebel Moon (la prima si è configurata con Army of the Dead).

Hatten ha fornito qualche informazione aggiuntiva su Rebel Moon che, lo ricordiamo, arriverà su Netflix diviso in due capitoli.

C’è Rebel Moon in canna. Attualmente è in post-produzione. Zack sta lavorando al montaggio e ho visto qualche spezzone. Ho visto scene qua e là e un primo montaggio del trailer. Non ho ancora visto il film completo, ma non vedo davvero l’ora. Mi sento molto fortunato a poter lavorare con Zack, glielo dico sempre, ma 300 è stato uno dei primi film Vietati ai minori che sono riuscito a vedere dopo aver convinto i miei genitori a portarmi al cinema. Penso che odi quando gli dico questa cosa perché mi fa sembrare supergiovane. Detto ciò, è stato davvero una vera e propria fonte d’ispirazione per me per lungo tempo. E con Rebel Moon le persone avranno la possibilità di vederlo alle prese finalmente con un contesto in cui è stato libero di scatenare senza freni la sua fantasia. E penso che alla gente piacerà.

In un’altra intervista, il responsabile del missaggio del blockbuster, Andy Koyama, spiega che, in programma, ci sono anche le versioni estese e vietate ai minori di entrambi i capitoli di Rebel Moon.

Probabilmente non vorrebbero che io descriva il film in questa maniera, ma è un grande, imponente storia spaziale starwasiana in stile “i ribelli contro l’impero malvagio” che tocca tanti mondi differenti. È divertentissimo. Ci saranno due film […] E poi ci sarà anche la versione estesa e vietata ai minoti di entrambi i film quindi lavoreremo al missaggio di quattro film.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete Rebel Moon? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Collider via Comic Book, SlashFilm

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate