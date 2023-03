Rebel Moon: Zack Snyder sta collaborando allo sviluppo di un videogioco RPG basato sul film

Il nuovo kolossal fantascientifico di Zack Snyder, Rebel Moon, è uno dei titoli di punta fra quelli che verranno proposti da Netflix nel corso del 2023.

Sappiamo già che la storia alla base della pellicola verrà raccontata attraverso due capitoli e, a quanto pare, la vicenda di Rebel Moon si espanderà anche tramite un videogioco di genere RPG come rivelato dallo stesso Zack Snyder.

Ospite del canale YouTube The Nerd Queens, il regista ha parlato di come stia assistendo alla creazione di un RPG – che definisce “gigantesco” e “immersivo” – che affonderà le sue radici proprio nell’universo di Rebel Moon. Non ha fornito ulteriori dettagli su chi lo stia sviluppando e per quale – o quali – piattaforma. Prima di cambiare argomento, Snyder spiega di non volere un gioco “casual” elemento questo che porterebbe a escludere un mobile game.

FONTE: The Nerd Queens via ComicBook