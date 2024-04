Nel suo libro di memorie, Rebel Rising, Rebel Wilson ha raccontato, dopo l’aneddoto su Sacha Baron-Cohen, un fatto legato alla famiglia reale inglese.

L’attrice ha infatti dichiarato che nel lontano 2014 ha ricevuto un invito per una festa organizzata da un reale inglese (molto lontano nella linea dai successione) nel suo ranch fuori Los Angeles.

A detta della Wilson la festa, rigorosamente a tema e in costume, con abiti medievali e acconciature e cappelli dell’epoca, già dall’inizio sembrava qualcosa di totalmente fuori dal mondo, con donne vestite da sirene a bordo piscina, uomini che a cavallo rievocavano le giostre medievali e stanze per ogni ospite per restare a dormire.

Fino a quando, verso le 2 di notte, dopo lo spettacolo di fuochi d’artificio, tra gli ospiti ha iniziato ad aggirarsi un ragazzo con un vassoio pieno di “caramelle”:

Mi dissero che era Molly [MDMA – droga sintetica simile a uno stimolante e ad un allucinogeno], mi girai confusa verso lo sceneggiatore con cui stavo parlando e lui mi disse che erano per l’orgia che solitamente iniziava sempre verso le due di notte. Mi resi di colpo conto del perché il tizio Windsor aveva bisogno di più ragazze alla festa, ora tutto aveva più senso. Stava parlando di un’orgia! Ovviamente ho alzato il mio abito e la mia sottana da nobildonna e me la sono data a gambe il più velocemente possibile.

Fonte: People

