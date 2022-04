Se frequentate TikTok vi potrebbe essere capitato d’incrociare una fan theory che collega, l’ultimo lungometraggio targato Pixar arrivato in streaming su Disney Plus lo scorso 11 marzo, e, il capolavoro, sempre della, che ha recentemente festeggiato 20 anni di età.

Secondo questa teoria, Abby, una delle amiche della protagonista di Red Mei, altri non sarebbe se non la versione cresciuta di Boo, la bambina al centro della storia di Monsters & Co.

Interpellata in merito da Comic Book Movie, la regista di Red Domee Shi ha potuto affrontare la discussione smentendo il collegamento con Monsters & Co.

Oh sì, l’ho vista. L’ho vista su TikTok. Non voglio rovinare le teorie cospirative della gente, queste indagini approfondite nella tana del coniglio perché sono sempre super divertenti, ma no, Abby non è una versione cresciuta di Boo, mi spiace. Sai, magari potrebbero essere imparentate. Posso vedere qualche somiglianza nei capelli. Poi mi piace anche l’idea che secondo le persone Boo sia coreana. Mi piace! Ecco, questa è una cosa che supporto!

Insomma, la fan theory popolare su TikTok è stata debunkata.

Red vede protagonista la tredicenne Mei Lee che si trasforma in un gigantesco panda rosso ogni volta che si emoziona troppo (che per un’adolescente significa praticamente SEMPRE). Inizialmente previsto al cinema, il lungometraggio Pixar è stato poi dirottato in streaming esclusivo su Disney Plus.

Cosa ne pensate di quanto detto dalla regista di Red sul collegamento inesistente fra il suo film e Monsters & Co.? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete trovare la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Fonte: Comic Book Movie via YouTube