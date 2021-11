LEGGI ANCHE – Come ha fatto Red Notice a diventare il film più costoso mai prodotto da Netflix?

Una decina di giorni fa abbiamo pubblicato un’analisi dedicata al comesia diventato, con 200 milioni di dollari di budget, il film più costoso mai prodotto da Netflix.

A quanto pare, il cartellino del prezzo di Red Notice è anche più sostanzioso, stando a un’informazione contenuta in una lunga intervista che il regista Rawson Marshall Thurber ha concesso all’Hollywood Reporter. Il magazine parla di un budget che dovrebbe essere compreso fra i 250 e i 300 milioni di dollari. Il filmmaker ha spiegato che l’ingente assegno staccato da Netflix è lievitato principalmente a causa delle varie precauzioni che la produzione ha dovuto adottare per le riprese effettuate durante la pandemia, compresa la lavorazione “a strati” di alcune scene insospettabili, come quella del ballo fra Gal Gadot e Dwayne Johnson che, nonostante la presenza nell’inquadratura di svariate comparse, è stata concretamente realizzata filmando prima le due star, poi le comparse e, infine, miscelando insieme i vari livelli.

Nel corso del botta e risposta col magazine, Thurber parla anche del sequel, anzi, dei seguiti, spiegando che, eventualmente, li girerebbe di seguito per ottimizzare le agende dei protagonisti:

Se dovessi realizzare un sequel, l’unica cosa responsabile da fare sarebbe girare consecutivamente il due e il tre. È una produzione colossale e se riesci a ottimizzare il tempo e gli impegni di tutti è meglio per tutte le persone coinvolte. Inclusa la mia salute mentale.

Chiudiamo questa rassegna su Red Notice con il video, pubblicato su Instagram da The Rock, in cui, in compagnia del già citato Rawson Marshall Thurber, ringrazia tutte le persone che hanno contribuito a decretare il successo della pellicola su Netflix:

Qua sotto trovate la nostra intervista con il regista di Red Notice fatta al junket virtuale del film:

