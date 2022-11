Red One: Chris Evans e The Rock nelle prime foto ufficiali, J.K. Simmons sarà Babbo Natale

Come abbiamo visto qualche giorno fa, sono partite finalmente le riprese di Red One, commedia natalizia prodotta da Amazon Studios con protagonisti The Rock e Chris Evans.

I due sono affiancati non solo da Lucy Liu, Kiernan Shipka, Nick Kroll, Kristofer Hivju, Wesley Kimmel e Mary Elizabeth Ellis, ma anche da J.K. Simmons e Bonnie Hunt, scelti per interpretare Babbo Natale e la signora Claus.

A produzione iniziata, è ora disponibile la prima foto ufficiale:

Ecco anche il post di Chris Evans in cui ha scritto i nomi dei loro personaggi:

Callum Drift e Jack O’ Malley. Ci stiamo già divertendo FIN TROPPO con questo film (non riesco a credere che sto finalmente facendo un film di Natale)

Nulla si sa sulla trama, ma il soggetto è stato ideato da Hiram Garcia della Seven Bucks Production, casa di produzione di Dwayne Johnson. L’anno scorso l’attore aveva spiegato che si sarebbe trattato di “un film evento globale originale, una rivisitazione della mitologia natalizia incentrata sulla creazione di un Universo delle Feste da ammirare. Pensate a un misto tra Hobbs e Miracolo sulla 34° strada“.

Il film è stato scritto da Chris Morgan, autore di Fast & Furious 5, 6, 7, 8 e Hobbs & Shaw, mentre la regia è stata affidata a Jake Kasdan (i film di Jumanji).