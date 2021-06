Leggi anche: Dwayne Johnson e Jeff Bezos di Amazon stanno per fare un grande annuncio

Il progetto misterioso diè stato svelato: gli Amazon Studios e la Seven Bucks Production di The Rock hanno infatti stretto un accordo per la realizzazione di Red One, un nuovo film di Natale che potrebbe dare vita a un nuovo universo.

“Siamo pronti a dare a voi e alle vostre famiglie un film evento globale originale” ha annunciato l’attore su Instagram. “Una rivisitazione della mitologia natalizia incentrata sulla creazione di un Universo delle Feste da ammirare“.

Un esempio di ciò che ci attende? “Pensate a un misto tra Hobbs e Miracolo sulla 34° strada“.

Il film sarà scritto da Chris Morgan, autore di Fast & Furious 5, 6, 7, 8 e Hobbs & Shaw. Alla regia un nome di spicco che Johnson non ha ancora rivelato. La storia è basata invece su un’idea di Hiram Garcia, presidente di produzione della Seven Bucks.

Le riprese partiranno nel 2022 con l’obiettivo di far uscire il film per la stagione natalizia 2023.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, ma secondo l’Hollywood Reporter il film potrebbe riguardare Babbo Natale e prevedere anche attività promozionali esterne coinvolgendo Amazon per il periodo natalizio.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!