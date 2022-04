Tramite People la Pixar ha diffuso in rete una scena eliminata da, film Pixar disponibile per la visione in streaming su Disney+.

Il video, introdotto dalla regista Domee Shi, ci mostra una sorta di scena estesa di un frame apparso nei primi minuti del film.

Potete ammirare la clip cliccando sull’immagine qua sotto:

Diretto da Domee Shi (regista del corto Bao), Red è incentrato sulle avventure di una ragazzina di tredici anni di nome Mei Lee che non vede l’ora di crescere… e che scopre di avere un legame molto particolare con i panda rossi.

Avete già visto il film Pixar?

