Durante un’intervista con Collider, il produttore Les Weldon ha parlato di Red Sonja, nuovo adattamento del noto fumetto.

Il produttore ha aggiornato sulla lavorazione del progetto:

Abbiamo appena finito con il montaggio. Il film è molto realistico, ma ci sono un paio di sequenze che hanno bisogno di una CGI all’altezza per non farvi dire: “Oh, quella creatura non sembra vera“. Abbiamo finito il film e siamo pronti alla prossima fase della post-produzione.

Red Sonja sarà un film più cupo di quanto ci si possa aspettare, certamente se paragonato all’originale. Vogliamo andarci molto cauti con la CGI per assicurarci che sia fatta a dovere e che renda giustizia al film.