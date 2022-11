Red Sonja: il produttore parla di cosa aspettarsi dal film e dell’addio di Bryan Singer

In una recente intervista con The Hollywood Reporter (via SFFGazette.com), il presidente della Millennium Films nonché produttore Jeffrey Greenstein ha parlato di Red Sonja, adattamento cinematografico del noto fumetto con protagonista Matilda Anna Ingrid Lutz.

Greenstein ha tessuto le lodi della regista M.S. Bassett e ha poi parlato di cosa i fan possono aspettarsi dal film:

Sonja è la storia di una donna che cresce nella natura e affronta questo leader che cerca di distruggere la bellezza del mondo. È il viaggio di un’eroina che userà i propri poteri per curare e proteggere tutto ciò che c’è di bello al mondo.

Ha poi parlato dell’addio di Bryan Singer alla produzione:

Si cerca sempre di prendere le decisioni migliori. Più passa il tempo, più cerchi di tenere fede a questo proposito per il film, per lo studio e per tutte le persone coinvolte.

M.J. Bassett (Solomon Kane) dirige il lungometraggio per la Millennium Media. Joey Soloway (Transparent) e Tasha Huo hanno invece scritto la sceneggiatura.

Del cast fanno parte Matilda Lutz (Revenge), Wallis Day (Sex/Life) e Robert Sheehan (The Umbrella Academy).

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!