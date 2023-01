Red Sonja: la regista anticipa un sostanziale cambiamento nella storia

In un’intervista con The Hollywood Reporter, M.J. Basset, regista e co-sceneggiatrice di Red Sonja, nuovo adattamento del noto fumetto, ha preannunciato un sostanzialmente cambiamento nella storia del film rispetto a quella della prima trasposizione, arrivata in Italia nel 1985 col titolo Yado.

La sua sceneggiatura, che ha riscritto diverse volte, non tratterà infatti uno dei temi principali di Yado: “Non sono affezionata alla sceneggiatura precedente, che era molto più incentrata sulla politica sessuale“, dice Basset. “Ovviamente nella mia vita personale sono interessata a questo aspetto. Ma come narratrice non credo sia interessante“. Assente anche un punto chiave della trama: lo stupro di Sonja da parte dei predoni nemici. “Non mi interessano le donne nella finzione che usano [lo stupro] come fonte di motivazione. Non è una motivazione forte. È solo un essere umano nel mondo della femminilità”.

Altri aspetti del materiale di partenza saranno invece mantenuti, tra cui la celebre armatura del personaggio, composta da un bikini. “È assurdo“, dice Bassett. “È diventata un personaggio per tredicenni preadolescenti che non è mai stato accessibile oltre“. Per poi correggersi: “Voglio dire, l’ho adorato!“.

A interpretare la protagonista, troveremo Matilda Lutz, vista recentemente in A Classic Horror Story. Del cast di Red Sonja fanno parte anche Wallis Day (Sex/Life) e Robert Sheehan (The Umbrella Academy).

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: THR