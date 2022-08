Red Sonja: Sacha Baron Cohen ha rifiutato un ruolo da villain nel film

Sono finalmente iniziate in Bulgaria le riprese di Red Sonja, adattamento cinematografico del noto fumetto.

Forse non tutti ricorderanno che durante la tribolata gestazione del progetto Sacha Baron Cohen sembrava in procinto di entrare a far parte del cast. Gli accordi poi non sono andati per il meglio, e l’attore non ha preso parte al film.

Ora, grazie alla newsletter di Heat Vision newsletter apprendiamo che Baron Cohen avrebbe rifiutato 7 milioni di dollari per interpretare il personaggio di Kulan Gath, mago malvagio apparso per la prima volta in un albo di Conan il barbaro.

M.J. Bassett (Solomon Kane) dirigerà il lungometraggio per la Millennium Media. Joey Soloway (Transparent) e Tasha Huo hanno invece scritto la sceneggiatura.

Del cast fanno parte Matilda Lutz (Revenge), Wallis Day (Sex/Life) e Robert Sheehan (The Umbrella Academy).

Mark Canton e Courtney Solomon produrranno il lungometraggio insieme a Christa Campbell e a Lati Grobman della Campbell Grobman Films. Adrea Sperling, Yariv Lerner, Jeffrey Greenstein, Younger, Les Weldon, Joe Gatta e Tanner Mobley saranno invece i produttori escutivi.

