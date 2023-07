Paura (Fear), il film del 1996 diretto da James Foley, è stato un progetto particolarmente “formativo” per la carriera di Reese Witherspoon.

L’attrice ha ricordato in un’intervista con Harper’s Bazaar che all’epoca, appena 19enne, sentiva di non avere il controllo sulle scene a cui partecipava. Una sequenza, in particolare, vedeva il personaggio di Mark Wahlberg, David, portare all’orgasmo Nicole (il personaggio di Whiterspoon) mentre erano sulle montagne russe.

“Non era specificato nella sceneggiatura che sarebbe successo, perciò fu una cosa a cui credo abbia pensato il regista, che mi chiese se potevo farla. Io gli dissi di no. Non fu un’esperienza molto bella” ha raccontato.

L’attrice chiese allora una controfigura per le scene più esplicite. “Di certo non rimasi traumatizzata, ma mi fece capire il mio posto nelle gerarchie nel settore“.

Ha poi aggiunto: “Credo sia un altro di quei casi che mi ha spinto a diventare agente del cambiamento e magari a fornire posizioni migliori per raccontare storie dalla prospettiva femminile, senza lo sguardo maschile”.

