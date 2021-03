Regal, la seconda catena cinematografica più grande del mondo, riaprirà le sale nel corso del mese di aprile, e lo farà dopo aver stretto un accordo fondamentale con la Warner Bros, lo studio che qualche mese fa ha frantumato le finestre distributive annunciando che per tutto il 2021 distribuirà i propri film sia al cinema che (per i primi 30 giorni) sulla piattaforma streaming HBO Max senza sovrapprezzo, causando reazioni pesantissime da parte di tutta l’industria. All’epoca la Warner promise che nel 2022 tornerà a una distribuzione più “tradizionale”, e l’accordo siglato con Regal sembra confermare quest’intenzione.

Il contratto pluriennale prevede che nel 2021 Regal “accetti” la decisione della Warner e proietti nei propri cinema i film della major nonostante siano disponibili sulla piattaforma streaming – i primi saranno Godzilla vs. Kong e Mortal Kombat. A partire dal 2022, però, la Warner Bros. ha accettato una finestra di esclusività di 45 giorni per le sale cinematografiche, dopo i quali i film potranno debuttare su HBO Max. Vista la portata dell’accordo, è possibile che la Warner si stia attrezzando per proporre soluzioni simili anche ad altre catene. Se tutte accetteranno, potremo considerare la nuova normalità post-pandemia quella in cui i film avranno una finestra esclusiva di un mese e mezzo al cinema, ovvero la metà della durata delle finestre pre-pandemia (tre mesi).

Il modello è lo stesso adottato dalla Paramount Pictures, che distribuirà alcuni dei propri nuovi film (come A Quiet Place II a Mission: Impossible 7) sulla piattaforma Paramount+ a 45 giorni dall’uscita in sala.

La prima catena a stringere un accordo di questo tipo è stata AMC, che l’anno scorso ha concesso alla Universal Pictures di proporre i propri film On Demand (con sovrapprezzo) dopo soli 17 giorni dall’uscita in sala, previa la condivisione dei ricavi.

Fonte: Deadline