Prima di ottenere l’incarico di dirigere Blue Beetle, il cinecomic DC che sarà in sala a partire dal 17 agosto, Angel Manuel Soto voleva dirigere un altro tipo di film per la Warner Bros.

“Gli volevo proporre varie idee e una di queste era un film sulle origini di Bane” ha raccontato il regista a Den of Geek. “Ho sempre trovato interessante esplorare i motivi per cui quel personaggio è diventato come lo conosciamo“.

Il regista ha poi ammesso di aver scoperto che le conversazioni avute con la Warner Bros. “non riguardavano quello“. Lo studio, invece, lo aveva già nel mirino per la regia di Blue Beetle.

Blue Beetle arriverà al cinema il 18 agosto.

