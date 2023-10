È uscito a giugno The Boogeyman di Rob Savage, tratto da un racconto di Stephen King. E il regista ha già ben in mente con quale film gli piacerebbe proseguire la sua carriera. Rob Savage vorrebbe dirigere un film del franchise Halloween. E non un film qualunque!

Racconta a ComicBook:

Quello che mi viene in mente è Nightmare – dal profondo della notte. Sono sicuro che sia così per la maggior parte dei registi. So che ci sono stati un po’ di problemi legali quindi non so se Nightmare continuerà presto.

Continua raccontando ciò che lo intriga di quel film:

Quel tipo di racconto horror che si muove nello spazio surreale del sogno. Mi terrificava da bambino e non ho mai visto niente di simile a quello, al non essere in grado di fidarti di ciò che vedi e di quello spazio tra sogno e veglia.

Vedremo se Rob Savage riuscirà a realizzare il suo desiderio. Intanto seguiteci su TikTok!

