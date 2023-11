In occasione di un’intervista con Sreen Rant, Chad Stahelski ha riflettuto su John Wick 4 e sui film d’azione in generale, facendo una previsione sugli Oscar.

LEGGI – John Wick 5, il produttore della saga crede che il film si farà, ma sarà qualcosa di “diverso”

È da tanto che si parla della possibilità che agli Academy Awards vengano premiati anche ai migliori stunt, perciò secondo il regista non manca molto all’introduzione del riconoscimento:

Se un film ha avuto ottime scene d’azione negli ultimi 100 anni, è finito nelle categorie Miglior sonoro, o Miglior montaggio, ed è buffo. Le cose stanno cambiando, l’Academy è stata di grande sostegno nell’ultimo anno per fare dei passi avanti, e credo che nel giro di due anni avremo un Oscar per gli stunt. Devono solo capire come, non tanto il perché, visto che tutti oramai ci sono arrivati.