Chad Stahelski è decisamente sulla cresta dell’onda dato che l’ultima pellicola della saga da lui diretta, John Wick 4, è ufficialmente diventata quella che ha incassato di più da quando è nato il franchise con Keanu Reeves.

Di recente è stato domandato al filmmaker se gradirebbe dirigere una pellicola del Marvel Cinematic Universe cosa per cui dice di non sentirsi tagliato anche se ammette di essere da sempre affascinato da Blade e di essere un amante dei cinecomic:

È la proprietà intellettuale che ho sempre trovato affascinante. Vampiri e arti marziali: mi attirano da sempre. Mi pare un ottimo mix. Onestamente Blade è stato, con tutta probabilità, il mio film preferito di quel genere. Di cui sono un grande fan, intendiamoci. Amo Batman, amo il mondo della Marvel. Amo alla follia il primo Iron Man così come il primo Guardiani della Galassia di James Gunn. Sono delle vere e proprie pietre miliari nella storia del cinema. Ma credo anche che ci siano persone più adatte di me a lavorare con queste proprietà intellettuali. So dove preferisco lavorare e, personalmente, rendo meglio se non ho limitazioni imposte da uno studio e se ho la possibilità di piegare a mio piacimento queste regole. Mi piace cercare di essere un po’ sovversivo.