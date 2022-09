Il regista di Prey crede che i fan non ricordino così bene Predator

Il regista Dan Trachtenberg ha di recente parlato con Radio 1’s Screen Time Podcast di Prey e ha respinto le lamentele sul fatto che il personaggio di Amber Midthunder sia così capace di affrontare un Predator.

Stando al regista, chi si lamenta non ricorda così bene il primo film della saga:

A riguardo c’è stata una reazione molto forte… ma è un po’ come un effetto Mandela collettivo che induce le persone a ricordarsi male il film originale. […] Non ho mai voluto imbeccare nessuno su questa cosa perché non sapere come lei farà a cavarsela va a beneficio del film. […] Se si ripensa a Predator con un po’ più di sforzo, però, ci si rende conto che la fine di quel film rappresenta il punto di partenza di Naru, no? I Comanche hanno praticamente le stesse conoscenze a cui Arnold arriva nel corso del film, ecco…

Ma mi sta bene che la gente se lo sia dimenticato, perché credo che ricordino Predator come un “tizi con pistole grosse combattono il coso”, capite che intendo?