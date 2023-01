Il regista di RRR ha parlato con Steven Spielberg: “Ho incontrato Dio”

Vista la grandissima attenzione ricevuta da RRR, il regista S.S. Rajamouli sta partecipando a un mucchio di eventi realizzando i suoi sogni, come incontrare Steven Spielberg.

In un post su Instagram ha definito il regista “Dio” e ha poi parlato dell’incontro con THR:

Ho trascorso cinque minuti con lui e non ricordo di cosa abbiamo parlato. Sono rimasto lì imbambolato. Ci siamo fatti una foto ed è stato così caloroso. Così affettuoso. I suoi film hanno avuto un profondo impatto su di me per decenni. Ho cercato di godermi il momento il più possibile.