Durante un’intervista rilasciata al SXSW Festival, i Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), registi di Everything Everywhere All at Once, hanno parlato di un argomento che tocca molto anche Hollywood, l’uso improprio dell’intelligenza artificiale in ambito creativo.

La discussione e il confronto tra vari punti di vista in merito è culminato nell’affermazione finale di Daniel Kwan che ha ammesso di fronte al pubblico come si sente veramente quando si parla di IA, ossia terrorizzato:

“Certo, sembra magia, potrebbe risolvere un sacco di problemi, potrebbe curare il cancro per come ce la presentano e un sacco di altri problemi, è davvero potente, ma… sono davvero terrorizzato da tutto questo“.

Hanno poi spiegato che “molti stanno inseguendo l’IA” per paura di restare indietro e che “non stiamo dicendo di non utilizzarla perché non crediamo nei dogmi. L’IA è tra di noi e rapidamente verrà usata in ogni aspetto della nostra vita“.

L’importante è farsi domande:

Quando la usate, pensate a perché la state usando. Volete aggiungere valore alla vostra vita o far fare più soldi ai miliardari? Se qualcuno dice che non ci sono effetti collaterali e va tutto bene, è una grande str*nzata. Dobbiamo pensare con attenzione a come usarla.

