Nei giorni scorsi, si è tenuto l’evento 10 Animators to Watch, promosso da Variety, dove erano presenti anche Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, registi di Spider-Man: Across the Spider-Verse (LEGGI LA RECENSIONE).

Salendo sul palco, i tre hanno espresso il loro apprezzamento per il supporto ricevuto dai produttori durante la realizzazione del film e Thompson ha lanciato un messaggio ai filmmaker lì presenti.

Ecco le sue parole:

Spero che vedremo più tipologie di film, voci e stili diversi sul grande e sul piccolo schermo. Voglio che tutti voi andiate a fare il film che volete fare, nel modo in cui lo immaginate, e voglio che gli studios lo sostengano. E spero che questo film possa contribuire a questo cambiamento.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è arrivato nei cinema lo scorso giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

