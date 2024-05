Durante un’intervista con Collider, Wes Ball ha parlato delle scene tagliate di Il regno del pianeta delle scimmie.

Il regista ha svelato di aver tagliato tantissimo materiale dal film e che una parte finirà nelle edizioni home video:

Ci saranno 30 o 40 minuti di scene tagliate, c’era troppo film. Alcune è stato un peccato tagliarle, alcune non convincevano, ma servivano a dare più contesto alla storia e ai personaggi. Sono cose che sono state accantonate per riflettere il desiderio sconfinato di rendere il film il più asciutto possibile. Ma molta di quella roba finirà sul DVD.

Le scene in questione non sono state rifinite da un punto di visto visivo, perciò appariranno in versione “grezza”. Tre di quei minuti, però, erano pronti:

In effetti ho tre minuti di effetti visivi ultimati che sono stati tagliati. Stiamo ancora decidendo se c’è il desiderio di una “versione estesa” con qualche scena in più.

Il regno del pianeta delle scimmie è al cinema in Italia dall’8 maggio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

