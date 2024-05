Durante un’intervista con THR, Freya Allan ha parlato della sua Mae in Il regno del pianeta delle scimmie, il film di Wes Ball ora nelle sale italiane.

L’attrice ha parlato del suo personaggio, sottolineando quanto sia tragico il suo passato:

Inizialmente [Mae] era con la sua gente, in un suo clan, perciò non era sola [nella sua missione]. Non era nei piani che finisse per allearsi alle scimmie. Poi il suo clan è stato attaccato e tutte le persone sono morte. Lei è l’unica sopravvissuta che si è ritrovata da sola, senza nessuno, perciò la sua ultima spiaggia è fare squadra con Noa.