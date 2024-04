Manca sempre meno all’uscita di Il regno del pianeta delle scimmie e così in vista dell’apertura delle prevendite, AMC Theatres ha aggiornato la scheda del film di Wes Ball comunicando anche la sua durata: 2 ore e 25 minuti.

Se il dato fosse confermato, si tratterebbe del capitolo della saga reboot più lungo fino ad oggi, superando il precedente episodio di pochi minuti.

Il regno del pianeta delle scimmie: Le previsioni di incasso

Da Deadline giungono invece le prime proiezioni di incasso del film, che stando al servizio di analisi Quorum dovrebbe debuttare negli Stati Uniti con una cifra compresa tra i 54 e i 61 milioni di dollari.

L’incasso sarebbe in linea con i capitoli precedenti della trilogia reboot, a partire da L’alba del pianeta delle scimmie, che ha debuttato con 54,8 milioni di dollari per poi finire la sua corsa negli Stati Uniti con 176,7 milioni e 481,8 in tutto il mondo; Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie ha invece debuttato con 72,6 milioni di dollari, ha chiuso a 208,5 milioni e in tutto il mondo a 710,6 milioni, il miglior risultato in assoluto per la saga. The War – Il pianeta delle scimmie ha invece registrato un calo, incassando 56,2 al debutto statunitense, per poi chiudere a 146,9 milioni e 490,7 in tutto il mondo

Delle previsioni più accurate arriveranno a cura del servizio NRG a tre settimane dall’uscita.

Il film sarà ambientato, ricordiamo, diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell’ombra.

l regno del pianeta delle scimmie arriverà al cinema in Italia il 9 maggio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

