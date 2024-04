Wes Ball ha parlato con Screenrant di Il regno del pianeta delle scimmie, il nuovo capitolo della saga nelle sale dal prossimo maggio.

Il regista ha risposto innanzitutto a una domanda su quali altri film sia necessario vedere:

Non c’è bisogno di vedere i film precedenti per vedere questo film, non è la terza stagione di una serie televisiva. È progettato per essere visto per quello che è, c’è addirittura un piccolo prologo che spiega un po’ di cose.

Ma posso dire che al momento [la saga] è su Hulu o Disney+, perciò recuperatevi i precedenti tre film e quello del 1968. Guardatevi quei quattro film, sarete ricompensati grandemente se avrete un po’ di familiarità con quei film.