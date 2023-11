Dopo una lunga attesa è arrivata la conferma: Renaissance: a film by Beyoncé uscirà anche in Italia.

Sul sito ufficiale dell’artista, nell’area dedicata al progetto, è stato infatti aggiunto il nostro paese, ma per ora non è ancora possibile preacquistare i biglietti del cinema: si invita a tornare più avanti. La data rimane quella del 1 dicembre, però, come nel resto del mondo.

In agosto era stata diffusa la notizia che la popstar aveva girato in segreto un film basato sul suo Renaissance World Tour diretto da Nadia Lee Cohen.

Dopo l’enorme successo delle prevendite di Taylor Swift: The Eras Tour, l’artista ha scelto quindi la catena cinematografica AMC Theatres per la distribuzione nelle sale slegata dagli studios tradizionali.

L’idea del film era in sviluppo per anni: al contrario di The Eras Tour, questo progetto è più simile a un documentario e includerà elementi del tour mondiale ripresi nel corso dell’anno, ma anche elementi del visual album Renaissance (promesso da tempo ma mai uscito) e backstage.

Vi terremo aggiornati!

