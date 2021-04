Secondo quanto riportato da Deadline è stata scelta recitare in, una commedia ambientata nel mondo del Golf che verrà diretta da Michael Patrick King (Sex and the City 2).

Nel progetto la Zellweger vestirà i panni di Casey Jones, una donna che ha rinunciato a una carriera nel mondo del Golf per far sì che il marito ne avesse una sua. Quando un giorno però la donna si sveglia e capisce che il suo matrimonio è in caduta libera e che suo figlio è andato ormai al College, decide di rispolverare i suoi ferri e tentare di diventare la professionista che ha sempre sognato di essere.

Lo stesso King si è occupato anche della sceneggiatura insieme a Jhoni Marchinko e a Krista Smith. La Zellweger e Carmella Casinelli saranno le produttrici esecutive del film con la Big Picture Co. insieme anche a Marchinko e Smith.

Negli ultimi anni abbiamo visto la Zellweger in titoli come Judy, Qui e ora, Diverso come me, Bridget Jones’s Baby, Una doppia verità, My Own Love Song, Case 39, Viaggio d’estate, New in Town – Una single in carriera, Appaloosa e anche in serie televisive come What/If.

Tra i progetti curati come regista da Michael Patrick King troviamo i due film di Sex and the City e molti episodi di serie televisive come AJ and the Queen, 2 Broke Girls e The Comeback.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Renée Zellweger? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!