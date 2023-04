In un’intervista con Variety, Lisa Lovaas, costumista di Renfield (LEGGI LA RECENSIONE), ha raccontato alcuni retroscena sul suo lavoro. Per quanto riguarda il personaggio di Dracula, interpretato nel film da Nicolas Cage, ha puntato in particolare su un vestiario “attuale ma senza tempo“, ispirandosi a David Bowie e alle versioni classiche dell’iconico vampiro. L’influenza del celebre cantante si ritrova soprattutto per il costume finale, un abito molto lussuoso in velluto profondo bordeaux:

Ho amato lo stile monocromatico di quel suo iconico abito rosso della fine degli anni ’80. Un look così audace e potente che ho pensato funzionasse bene per Nic. Mi è sembrato una forte enfasi drammatica per il finale.

Lovaas specifica come si è approcciata nei confronti della lunga tradizione di Dracula:

Il personaggio si è sviluppato nel tempo e c’è una continuità nel look consolidata. Per me era importante mantenere questa continuità e, auspicabilmente, lavorarci sopra, nel rispetto della sua storia. Avevo ogni genere di cose da far provare a Nic, mantelli che erano foderati di pelliccia o di gioielli, e Nic Cage era pronto al 100% per tutto questo. La seta, il broccato, il velluto, la pelle lucida, portano tutti una sorta di elegante ricchezza che volevamo rappresentare per Dracula, un uomo ricco, di gusto ed elegante.

In Renfield, uscito il 14 aprile negli Stati Uniti e in arrivo il 25 maggio in Italia, Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta il protagonista omonimo, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar® Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.

Il film è diretto da Chris McKay (La guerra di domani, LEGO Batman – Il film) da una sceneggiatura di Ryan Ridley (la serie di Ghosted, la serie di Rick & Morty), basata su un’idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible. Nel cast anche Awkwafina, Ben Schwartz e Adrian Martinez. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate dell’influenza di David Bowie sui costumi di Nicolas Cage in Renfield? Lasciate un commento!

FONTE: Variety

