Renfield: Nicolas Cage conferma che il suo Dracula non sarà in scena a lungo

Nicolas Cage ha spiegato in un’intervista perché abbia accettato la parte di Dracula in Renfield, film targato Universal con Nicholas Hoult nei panni del ben noto servo del Principe delle tenebre, rivelando anche che avrà pochi minuti in scena.

Parlando del Dracula che vedremo in Renfield, Nicolas Cage dice:

Per prima cosa ho accettato la parte perché non so come si possa dire di no a Dracula, ma ci sono due cose che mi vengono in mente. Una che si tratta di un personaggio che è stato interpretato bene molte volte, ma anche molto male svariate volte. E chiaramente desidero stare dalla parte di quelle venute bene. Così come da quella del fare qualcosa di fresco, inedito che sia in grado di risaltare.

Poi aggiunge:

Non ho molto tempo in scena perché il film non parla del mio personaggio, di Dracula, è il film di Nicholas Hoult perché si parla di Renfield. Non ho il tempo necessario, non ho due ore di tempo per scavare a fondo nel pathos di Dracula. Ma ho avuto il tempo sufficiente per cercare di sviluppare questo stile pop-art per il personaggio che, speriamo, potrebbe contribuire ad aggiungere qualcosa di carino alle altre valide performance che altri hanno avuto nel momento in cui si sono messi alle prese con questo leggendario personaggio, sia al cinema che nella letteratra.

In questa mostruosa avventura moderna del fedele servitore di Dracula, Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar® Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.

Renfield è diretto da Chris McKay (La guerra di domani, LEGO Batman – Il film) da una sceneggiatura di Ryan Ridley (la serie di Ghosted, la serie di Rick & Morty), basata su un’idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible. Il film è interpretato da Awkwafina (The Farewell – Una bugia buona, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), Ben Schwartz (Sonic, The Afterparty) e Adrian Martinez (I sogni segreti di Walter Mitty, Focus – Niente è come sembra). Renfield è prodotto dai fondatori di Skybound Entertainment Robert Kirkman e David Alpert (The Walking Dead, Invincible), dai co-presidenti Bryan Furst (Daybreakers – L’ultimo vampiro) e Sean Furst (Daybreakers – L’ultimo vampiro) e da Chris McKay. La partner di produzione di McKay, Samantha Nisenboim (co-produttrice, La guerra di domani) è produttrice esecutiva.

