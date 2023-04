Durante un’intervista con Collider, Nicolas Cage ha parlato di Renfield, la commedia horror di Chris McKay con Nicholas Hoult in uscita il 25 maggio nei cinema italiani (guarda il trailer).

L’attore ha parlato nello specifico di come abbiano ricreato le scene del Dracula del 1931.

“È stato un po’ come giocare a ping-pong. Perciò io e Nick [Hoult] eravamo sul set e ci mostravano un video con Dwight Frye, e una volta ascoltato lo rifaceva” ha spiegato l’attore. “Poi facevano lo stesso con Bela Lugosi e così toccava a me. Era un tutto un “azione”, video, “azione”, video, “azione” e così avanti a oltranza. Dovevamo allinearci precisamente ai fotogrammi del classico degli anni ’30. Dovevamo far corrispondere ogni singolo movimento, c’è voluta molta precisione“.

