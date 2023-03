Renfield non è stato concepito per dare vita a un franchise

Considerato che, anni fa, la Universal aveva cercato di dare vita a un Dark Universe dei Mostri Classici con La Mummia, la domanda “Renfield darà il vita a un qualche genere di franchise?” appare tutto sommato lecita.

Il film targato Universal, lo ricoriamo, vede Nicholas Hoult nei panni del ben noto servo del Principe delle tenebre e Nicolas Cage in quelli di Dracula.

Parlando con SFX Magazine, il regista di Renfield Chris McKay spiega:

Non abbiamo avuto conversazioni a riguardo. Dal punto di vista dello studio è un film singolo e a sé. Non credo che abbiano pensato a questo progetto come all’avvio di un franchise. Per me l’aspetto più interessante è proprio l’esplorazione del rapporto fra Renfield e Dracula. E quella fra Renfield e Rebecca. Se mi piaccia l’idea che Dracula sia là fuori in un mondo dove ci sono altri mostri e Renfield ha ormai il potere di combatterli? Non è necessariamente qua che va a a parare il film. Vedo più storie nella relazione fra Renfield e Rebecca, o su Dracula e gli altri mostri là fuori.

Renfield è diretto da Chris McKay (La guerra di domani, LEGO Batman – Il film) da una sceneggiatura di Ryan Ridley (la serie di Ghosted, la serie di Rick & Morty), basata su un’idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible. Il film è interpretato da Awkwafina (The Farewell – Una bugia buona, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), Ben Schwartz (Sonic, The Afterparty) e Adrian Martinez (I sogni segreti di Walter Mitty, Focus – Niente è come sembra). Renfield è prodotto dai fondatori di Skybound Entertainment Robert Kirkman e David Alpert (The Walking Dead, Invincible), dai co-presidenti Bryan Furst (Daybreakers – L’ultimo vampiro) e Sean Furst (Daybreakers – L’ultimo vampiro) e da Chris McKay. La partner di produzione di McKay, Samantha Nisenboim (co-produttrice, La guerra di domani) è produttrice esecutiva.

