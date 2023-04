Robert Kirkman ha parlato con la stampa di Renfield – da maggio nei cinema italiani – e nello specifico di un eventuale sequel.

“Sono un fumettista, perciò sono abituato a ragionare così” ha spiegato lo sceneggiatore. “Quando ho scritto la trama ho pensato a tante cose che si sarebbero potute fare”. E il motivo è che il mio cervello è programmato per pensare: ‘Ok, cosa metto nel prossimo numero? Come tengo fede al colpo di scena? Che succede qui e lì?’. Perciò ho sicuramente diverse idee su come la storia potrebbe proseguire, perché non posso farne a meno. Ma non vuol dire che un sequel sia in lavorazione“.

Renfield, la commedia horror di Chris McKay con Nicholas Hoult e Nicholas Cage, è in uscita il 25 maggio nei cinema italiani (guarda il trailer). Qui trovate la scheda del film.

