Giusto ieri sera abbiamo segnalato le dichiarazioni del regista di Renfield Chris McKay che spiegava come la sua pellicola non sia stata concepita come l’inizio di un nuovo “tentativo di Dark Universe” dei Mostri Classici della Universal (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Tuttavia, in un’altra intervista, ha detto che il suo Renfield è stato ideato come vero e proprio sequel del leggendario Dracula del 1931 diretto da Tod Browning e interpretato da Bela Lugosi, cosa, questa, che qualcuno poteva già aver iniziato a sospettare con la complicità di un ammiccante spot diffuso in rete qualche giorno fa in cui i richiami al seminale horror erano davvero espliciti.

McKay illustra così le sue idee:

Ho detto di continuo al marketing che era quella la maniera con cui ci saremmo dovuti riferire al film, come al diretto e unico sequel di Dracula. So che potresti ribattere dicendo che c’è La figlia di Dracula, che comincia collegandosi direttamente al film di Tod Browning, ma non c’è Bela Lugosi e c’è un set di personaggi completamente differente. Ed è anche un gran film, nel caso tu non l’abbia visto. Per lo meno è quello che penso io. Ma per me questo è l’unico sequel diretto con il Dracula e il Renfield di quel film. Per cui sì, mi piacerebbe che venisse usato questo concetto nel marketing. Sarebbe un modo divertente per posizionarlo. Il più grande intervallo di tempo fra un film e il suo seguito, più di Psycho o quello che è. Immagino più di Avatar 1 e 2, visto che pare sia passato un bel pezzo fra questi due film.

Renfield è diretto da Chris McKay (La guerra di domani, LEGO Batman – Il film) da una sceneggiatura di Ryan Ridley (la serie di Ghosted, la serie di Rick & Morty), basata su un’idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible. Il film è interpretato da Awkwafina (The Farewell – Una bugia buona, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), Ben Schwartz (Sonic, The Afterparty) e Adrian Martinez (I sogni segreti di Walter Mitty, Focus – Niente è come sembra). Renfield è prodotto dai fondatori di Skybound Entertainment Robert Kirkman e David Alpert (The Walking Dead, Invincible), dai co-presidenti Bryan Furst (Daybreakers – L’ultimo vampiro) e Sean Furst (Daybreakers – L’ultimo vampiro) e da Chris McKay. La partner di produzione di McKay, Samantha Nisenboim (co-produttrice, La guerra di domani) è produttrice esecutiva.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti!

FONTE: Collider via Screen Rant

Classifiche consigliate