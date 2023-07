Nonostante lo scarso successo di box office, Renfield potrebbe avere un sequel. Questo è ciò che suggerisce il regista del primo film Chris McKay. Parlando con Empire ha infatti affermato che benché il finale mostrasse il Conte Dracula (Nicolas Cage) fatto a pezzi da Renfield (Nicholas Hoult) il suo corpo potrebbe comunque venire assemblato di nuovo. Aggiunge inoltre che potrebbe addirittura esserci spazio per la presenza di Van Helsing!

Dice McKay:

Renfield sta cementificando quei frammenti con l’acqua santa per poi spargerli presumibilmente in tutto il mondo. Ma in ognuna di quelle celle, Dracula è ancora vivo, e potrebbe ricomporsi. Ci sono scelte che abbiamo fatto per suggerire che esista un mondo di cacciatori di vampiri là fuori… Non sarebbe un’esagerazione suggerire che Van Helsing potrebbe essere là fuori.