Reptile, esordio alla regia di Grant Singer, debutterà al Toronto Film Festival l’8 settembre e arriverà su Netflix il 6 ottobre.

Il film, di genere thriller, vede Benicio del Toro interpretare un detective in crisi esistenziale mentre cerca di risolvere l’omicidio di un agente immobiliare.

Reptile riunisce per la prima volta dopo 20 anni del Toro con Alicia Silverstone, sua co-star in Una ragazza sfrenata. Il regista ha raccontato che non ricorda chi abbia fatto per primo il nome dell’attrice, probabilmente del Toro, ma ha confermato che sia stata la decisione migliore di sempre:

Abbiamo pensato entrambi che fosse perfetta per il ruolo. E una volta che l’abbiamo incontrata è stato evidente che avrebbe portato in vita questo personaggio in un modo unico, interessante e autentico. Ogni volta che è sullo schermo c’è qualcosa di elettrico in lei, ma anche nella loro dinamica. Penso sia perché si conoscono da così tanto tempo e hanno già lavorato insieme. Ritrovarsi dopo così tanti anni è ovviamente qualcosa di cui abbiamo parlato. Penso sia stata un’esperienza molto emozionante.

Trovate qui sotto le prime immagini promozionali del film.

Nel cast di Reptile troviamo anche Justin Timberlake, Eric Bogosian, Domenick Lombardozzi, Frances Fisher, Ato Essandoh, Michael Carmen Pitt, Karl Glusman, e Matilda Lutz.

FONTE: EW

Classifiche consigliate