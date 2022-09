Resident Evil: in arrivo un documentario sull’adattamento mai realizzato da George Romero

Mentre il franchise di Resident Evil continua su piccolo e grande schermo, c’è un adattamento del celebre franchise videoludico, sulla carta molto interessante, che purtroppo non vedremo mai, quello che avrebbe potuto dirigere George Romero. Di quest’ultimo potremo però scoprire i retroscena grazie al documentario, recentemente annunciato, dal titolo George A. Romero’s Resident Evil, con al centro il film che avrebbe dovuto realizzare il leggendario regista, ma che non ha mai visto la luce. L’opera, diretta da Jason Bareford (assistente di produzione di Romero) e Brandon Salisbury, uscirà nel corso del 2024.

In un’intervista con The Resident Evil Podcast, Salisbury ha dichiarato di aver voluto rendere omaggio al regista e al videogioco stesso con questo documentario, che si svolge in una villa che riprende l’aspetto della Spencer Mansion di Resident Evil ed è girato per imitare lo stile di Romero.

Sulla pagina Twitter di Dawn of the Discs sono arrivate inoltre le prime immagini del documentario, che potete vedere di seguito:

Teaser images for the upcoming documentary about George A. Romero’s Resident Evil film that was never made. Helmed by Jason Bareford (GR’s PA)/Brandon Salisbury Revealed at Creature Feature Weekend#FilmTwitter #Horror #HorrorMovies #ResidentEvil #GeorgeRomero

📸 CarbonCyber pic.twitter.com/OFEIpQ8kBu — Dawn of The Discs (@dawnofthediscs) September 6, 2022

Nel 1998, George Romero aveva proposto la sua sceneggiatura per un adattamento cinematografico di Resident Evil che, nonostante fosse relativamente vicina al materiale di partenza, non venne accolta con entusiasmo da Capcom, anche per il suo contenuto violento, e alla fine fu scartata dalla Constantin Film, che aveva comprato i diritti per la trasposizione del franchise su grande schermo. Di conseguenza, una sceneggiatura sugli zombie scritta da P. W. Anderson, dal titolo The Undead, venne trasformata nel film Resident Evil che conosciamo oggi.

Vi ricordiamo che l’ultimo capitolo cinematografico della saga di Resident Evil, Welcome to Raccoon City (LEGGI LA RECENSIONE) è uscito nelle sale lo scorso novembre, ma nel frattempo è arrivata su Netflix anche una serie (LEGGI LA RECENSIONE), cancellata però dopo una sola stagione. In questa scheda trovate tutte le informazioni sul film, in questa quelle sulla serie Netflix.

Cosa ne pensate dell’adattamento di Resident Evil mai realizzato da George Romero? Lasciate un commento!

FONTE: BloodyDisgusting