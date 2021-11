Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Dopo l’arrivo nei cinema di Ghostbusters: Legacy ( LEGGI LA RECENSIONE ), la Sony si appresta a portare in sala un’altra pellicola molto attesa come Resident Evil: Welcome To Raccoon City, il film di(47 metri) che riporterà sul grande schermo la celeberrima epopea videoludica della Capcom dopo i sei film della precedente saga arrivati in sala fra il 2002 e il 2016.

Come noto, il lungometraggio proporrà una sorta di mix fra le trame dei primi due capitoli dei videogiochi della software house di Osaka eppure, stando a quanto dichiarato dal regista, in mezzo alle varie e numerose citazioni, ci sarà un illustre assente: il T-00, meglio noto come Mr X.

Parlando con ComicBook (via ScreenRant) il regista illustra la scelta di non includere il Tyrant, il mostro umanoide mandato dalla Umbrella a Raccoon City per recuperare un campione del Virus-G finendo poi per dare la caccia al videogiocatore:

C’è un elemento che volevo inserire senza riuscirci, ovvero Mr X. C’è un riferimento, difficile da vedere, in un’inquadratura e mi sono detto “Utilizzerò solo questa”. Ma non funzionava nel film. E ho pensato che andava bene così perché, quando lavori a un film, devi pensare a quello che funziona per raccontare la storia, non impiegare le inquadrature che desideri usare.

In un’altra intervista è l’interprete di Claire Redfield a parlare, Kaya Scodelario. L’attrice spera che, se a saga dovesse proseguire, il personaggio di Claire possa restare più centrale nella stori dato che, nei videogiochi, viene effettivamente messa un po’ da parte:

Amerei vedere qualcosa di nuovo. Nei videogiochi Claire viene un po’ accantonata, ma io non sono ancora pronta a lasciarla andare. Penso possa dare ancora molto. Ha altre missioni che potrebbe affrontare, ad esempio la vedrei bene in squadra con Joe. Vorrei vedere più esplorata la sua relazione con il fratello. C’è ancora molta strada che potrebbe percorrere e mi piacerebbe molto poterla interpretare ancora.

