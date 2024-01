Nel 2012 Mark Ruffalo venne scelto per interpretare Bruce Banner alias Hulk in The Avengers. E l’annuncio al pubblico venne fatto al San Diego Comic-Con di quell’anno. Ma non fu una contrattazione facile quella per sostituire Edward Norton.

Racconta un insider della Marvel:

I Marvel Studios e i legali di Ruffalo negoziarono il contratto dell’attore fino all’ultimo momento. La notte prima del Comic-Con Ruffalo ricevette una chiamata dal suo agente: “Guarda fuori dalla finestra alle cinque di mattina. Se c’è una macchina lì fuori hai ottenuto la parte. Se non c’è torna a letto.” La mattina dopo una limousine era fuori ad attenderlo. Ruffalo andò quindi all’aeroporto per prendere un aereo per San Diego.

E quel giorno al Comic-Con Robert Downey Jr fece la sua comparsa annunciando il film degli Avengers con due nuovi elementi in squadra: Occhio di Falco di Jeremy Renner e Bruce Banner di Mark Ruffalo.

FONTE. CBR

