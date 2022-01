Da Capodanno è disponibile su Sky e NOW: la reunion di Harry Potter è stata vista da milioni di spettatori, e analizzata da fan scrupolosi che hanno notato un errore in una foto che anziché raffigurare Emma Watson da bambina mostra una piccola Emma Roberts. Si tratta di una sequenza in cui Emma Watson racconta di quando da bambina era una grande fan dei romanzi della saga – sullo schermo vediamo una foto di una bimba con le orecchie da Minnie. Quella bambina è Emma Roberts, non Emma Watson.

Segnalata subito dai fan sui social, la svista è stata commentata dai produttori del programma, che hanno promesso di correggere l’errore e diffondere una nuova versione della reunion con una foto corretta. Nel frattempo, però, tra le due Emma c’è stato un divertente scambio social. Emma Watson ha ripostato l’immagine della bambina scrivendo “non ero COSÌ carina, Emma Roberts! #emmasorellepersempre”. La Roberts ha replicato con una storia, ridendo e scrivendo “Non ci credo!”

