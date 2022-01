Reunion Harry Potter, Emma Watson farebbe volentieri il bis

La Reunion di Harry Potter arrivata in streaming il primo gennaio – in America è in esclusiva su HBO Max, mentre in Italia su Sky e NOW – ha tenuto, ovviamente, banco perché si è trattato della prima volta in cui Daniel Radcliffe, Emma Waatson e Rupert Grint sono apparsi insieme da quando la saga cinematografica basata sui romanzi di JK Rowling è giunta al termine.

Buona parte della Reunion di Harry Potter è chiaramente dedicata ai primi passi fatti da Daniel Radcliffe, Emma Waatson e Rupert Grint nella franchise, considerato che a dicembre del 2020 si sono festeggiati i venti anni dall’uscita del primo episodio, La Pietra Filosofale.

Intervistata dall’edizione britannica di Vogue, Emma Watson è tornata a parlare della reunion toccando svariate questioni. Tanto per cominciare, l’interprete di Hermione ha ammesso che se fra venti anni le venisse proposto di prendere parte a un’altra reunion la sua risposta sarebbe in tutto e per tutto affermativa.

Ma nel corso dell’articolo, la star spiega anche che questa produzione è stata un’ottima occasione per rivedere i suoi compagni di viaggio spiegando anche quelle che sono le loro normali dinamiche di comunicazione interpersonale in questi 4 lustri lontani dal set di Harry Potter.

Loro due [Daniel Radcliffe e Rupert Grint, ndr.] odiano WhatsApp e, più in generale, i loro telefoni. In realtà tutti e tre cerchiamo di stare il più lontani possibile dagli aggeggi elettronici, cosa che non aiuta di certo per avere un costante quantitativo di botta e risposta. Non abbiamo una chat di gruppo, ma parliamo individualmente. Rupert mi ha spedito delle foto di sua figlia mercoledì e ho amato la cosa. Dan ed io di solito cerchiamo di calmare reciprocamente i nostri nervi. Cerchiamo entrambi di restare fuori dalla luce dei riflettori e, per questo, è bello sapere di avere un supporto reciproco specie sapendo che sarebbe arrivata un’ulteriore ondata di attenzioni.

Tolto il terzo capitolo di Animali Fantastici, non si sa ancora con certezza quale sarà il futuro del Wizarding World. Da diverso tempo si rincorrono delle voci su una possibile serie TV ambientata a Hogwarts destinata, ovviamente, a HBO Max. Tempo fa il regista dei primi due Harry Potter, Chris Columbus, ha ammesso apertamente che amerebbe girare l’adattamento cinematografico di Harry Potter e la maledizione dell’erede. anche perché gli attori della saga hanno ormai l’età giusta per farlo.