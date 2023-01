Rian Johnson illustra il miglior modo per gestire i troll online: affrontandoli a muso duro

Visti i ben noti trascorsi con Star Wars: gli ultimi Jedi, Rian Johnson ha una certa dimestichezza con i fan tossici e i troll online. Tanto lui quanto alcuni attori e attrici della sua pellicola, da John Boyega a Daisy Ridley passando per Kelly Marie Tran, hanno subito attacchi e offese di ogni tipo da parte di una minoranza di fan particolarmente rumorosa e violenta.

Un ritornello, questo, che è suonato ancora una volta nei meandri della Galassia lontana, lontana nel mese di maggio del 2022, in occasione dell’arrivo in streaming su Disney Plus della serie dedicata ad Obi-Wan Kenobi. Questa volta i troll se la sono presa con Moses Ingram, l’interprete di Reva.

In un’intervista con Wired in cui la testata effettua un parallelo fra quanto accaduto alle star degli Ultimi Jedi e all’attrice di Obi-Wan Kenobi, Rian Johnson ha spiegato che, a suo modo di vedere, i tempi del “non nutrite i troll” sono finiti da un pezzo e l’unica maniera per trattare con questa gente è affrontandola in maniera diretta.

C’è stata una fase durante la quale il comune sentire si basava sul “Non nutrire il troll, ignoralo”. Ma non è vero. Devi debellarlo, come un corpo che cerca di combattere un’infezione. È stato molto incoraggiante vedere l’enorme massa di esternazioni che ribadiva come “Questi non sono dei veri fan”. Rigettandoli fuori. È una cosa deprimente. Ma se c’è un qualche barlume di speranza arriva proprio dalla consapevolezza che questi fandom stanno diventando più saggi e stanno capendo che quelle persone vanno scacciate via a pugni.

Rian Johnson continua il suo ragionamento spiegando che i suddetti troll rappresentano la minoranza di qualsiasi fandom e che anche se non tutte le critiche che nascono fra gli appassionati nascono da posizioni razziste, sono proprio le persone più tossiche e retrograde a fare più baccano:

E anche quell’un per cento che fa questo gioco delle tre carte basato sul “Chiunque non apprezza il film è un razzista!”. È un argomento che si basa sulla malafede e mi sembra molto chiaro. Non si parla del fatto che a qualcuno possa piacere o non piacere una cosa. Si sta parlando di atteggiamenti online tossici e violenti e del fatto che tu sia un odioso sessista e razzista.

FONTE: Wired