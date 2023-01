Rian Johnson non ha scritto il personaggio di Benoit Blanc avendo in mente Daniel Craig

Dopo il successo al box-office ottenuto da Rian Johnson con il primo Knives Out, il regista ha fatto di nuovo centro con il sequel, Glass Onion, che in pochi giorni è già diventato uno dei dieci film più visti di sempre in streaming su Netflix (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Rian Johnson ha recentemente spiegato di aver concepito il personaggio del detective Benoit Blanc senza avere in mente Daniel Craig:

Ho scritto questo personaggio in uno spazio vuoto. Di base, quando ho cominciato a scrivere Benoit Blanc, mi sono incasinato perché ho cominciato a pensare che la mia intenzione era quella di creare un Poirot o uno Sherlock Holmes per cui ho cominciato a caricarlo di stranezze ed è diventato semplicemente ridicolo. Poi finalmente mi sono detto “Non cercherò di creare nulla sulla pagina scritta per questo personaggio che vada oltre le sue azioni in ogni mistero da risolvere”. L’unica cosa che gli ho concesso è stata quest’annotazione relativa al fatto che aveva un accento del Sud (degli Stati Uniti, ndr.). Poi ho scritto quelle che erano le sue funzioni nella storia pensando che quando avrei trovato il suo interprete avremmo poi collaborato per creare il personaggio. Non abbiamo cambiato nulla della sceneggiatura, dei dialoghi, è stato semplicemente Daniel che ha “abitato” il ruolo portandogli le sue vibrazioni.

