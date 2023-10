American Gigolò, il film del 1980 scritto e diretto da Paul Schrader, interpretato da Richard Gere e Lauren Hutton, ha regalato al primo dei due interpreti citati la fama planetaria, eleggendolo anche come vero e proprio sex symbol.

Eppure, come racconta il veterano della TV inglese Michael Aspel al Daily Mail, all’epoca, la star in ascesa non ne voleva sapere di essere etichettato in quella maniera.

Aspel ricorda di quando Richard Gere apparve come ospite nella trasmissione “Aspel and Company”:

Quando Richard Gere è venuto come ospite al mio programma, l’ho presentato e alla fine ho detto, “Ha fatto questo, ha fatto quello” e ho usato l’espressione “sex symbol”. Dopo l’intervista, abbiamo ricevuto una telefonata dal suo agente che diceva che se non rimuovevo l’etichetta di “sex symbol” avrebbero coinvolto il loro avvocato. Non voleva essere conosciuto come un sex symbol. È stato molto strano. Ma si prendeva molto sul serio perché faceva molto per il popolo del Tibet.

Il talk show di Aspel è andato in onda su ITV dal 1984 al 1993 e ha ospitato celebrità del calibro di Barbra Streisand, Debbie Harry, Jack Nicholson, Paul McCartney e Bing Crosby.

FONTE: Daily Mail

