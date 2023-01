Richard Gere parla dei suoi film che avrebbero meritato più considerazione

In una recente intervista con CB, impegnato a promuovere Ti presento i suoceri, Richard Gere ha parlato dei suoi film che avrebbero meritato più considerazione.

Uno dei film in questione, stando all’attore, è L’imbroglio – The Hoax (The Hoax), pellicola del 2006 diretta da Lasse Hallström:

Ce ne sono vari, l’altro giorno ne ho parlato proprio con Lasse Hallstrom. Il primo film che abbiamo girato insieme si chiamava L’imbroglio. Era un bellissimo film che non ha sfondato chissà per quale ragione. Io lo trovo davvero bello.

Ha poi citato Gli invisibili, film diretto da Oren Moverman con Jena Malone, Ben Vereen, Kyra Sedgwick e Steve Buscemi:

Credo sia uno dei migliori film che abbia fatto, ma non ha avuto successo. Non aveva abbastanza energie alle spalle per avere un’uscita appropriata, ma credo sia bellissimo.

